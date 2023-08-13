Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины

Воздушная тревога объявлена почти в половине украинских регионов. В частности, сирены работают в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях страны.