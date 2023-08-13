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Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины

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Воздушная тревога объявлена почти в половине украинских регионов. В частности, сирены работают в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях страны.

Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Как пишет «СТРАНА.ua», «есть угроза применения крылатых ракет».

Военная хроника ранее сообщила, что мощный авиаудар нанесён по Бериславу в Херсонской области.

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