Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины
Воздушная тревога объявлена почти в половине украинских регионов. В частности, сирены работают в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях страны.
Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
Как пишет «СТРАНА.ua», «есть угроза применения крылатых ракет».
Военная хроника ранее сообщила, что мощный авиаудар нанесён по Бериславу в Херсонской области.
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