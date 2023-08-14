За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 254 снаряда
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Озеряновке, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке и Макеевке.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли два человека, получили ранения ещё пять.
Кроме того, сообщается о повреждении шести жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ.
Также один мирный житель погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ.