За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 254 снаряда

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 254 различных артиллерийских боеприпаса.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Озеряновке, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли два человека, получили ранения ещё пять.

Кроме того, сообщается о повреждении шести жилых домостроений и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Также один мирный житель погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ.