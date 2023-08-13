Узнать больше

Сразу в нескольких регионах Украины включились сирены воздушной тревоги

Короткая ссылка
Сразу в нескольких регионах на востоке Украины включились сирены воздушной тревоги. Речь идёт о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Сразу в нескольких регионах Украины включились сирены воздушной тревоги
  • AP

Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Военная хроника ранее сообщила, что взрыв прогремел в припортовой зоне Николаева. Также поступали сообщения об авиаударе под Купянском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить