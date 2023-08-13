Сразу в нескольких регионах Украины включились сирены воздушной тревоги

Сразу в нескольких регионах на востоке Украины включились сирены воздушной тревоги. Речь идёт о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

AP

Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. Военная хроника ранее сообщила, что взрыв прогремел в припортовой зоне Николаева. Также поступали сообщения об авиаударе под Купянском.