Сразу в нескольких регионах Украины включились сирены воздушной тревоги
Сразу в нескольких регионах на востоке Украины включились сирены воздушной тревоги. Речь идёт о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
- AP
Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.
Военная хроника ранее сообщила, что взрыв прогремел в припортовой зоне Николаева. Также поступали сообщения об авиаударе под Купянском.
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