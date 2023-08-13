Узнать больше

Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка

Короткая ссылка
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 мм по Донецку.
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 мм.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России успешно отразили шесть атак украинской армии на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить