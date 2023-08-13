Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.
Также ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три кассетных снаряда калибра 155 мм.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России успешно отразили шесть атак украинской армии на Донецком направлении.