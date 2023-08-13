Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.
Спустя некоторое время ВСУ выпустили ещё два снаряда калибра 155 мм по Петровскому и Кировскому районам города.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России успешно отразили шесть атак украинской армии на Донецком направлении.