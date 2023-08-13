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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 154 снаряда

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За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 154 различных артиллерийских боеприпаса.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Луганском, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина, получили ранения ещё семь человек.

Кроме того, сообщается о повреждении девяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле города со стороны украинских войск.

Также при обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель.

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