За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 154 снаряда
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Луганском, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке.
Отмечается, что в результате обстрелов погиб мужчина, получили ранения ещё семь человек.
Кроме того, сообщается о повреждении девяти жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле города со стороны украинских войск.
Также при обстреле Донецка украинскими войсками погиб мирный житель.