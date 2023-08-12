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В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ нанести удар по Крымскому мосту

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев и заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировали попытку Киева нанести удар по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200.
В Госдуме прокомментировали попытку ВСУ нанести удар по Крымскому мосту
  • РИА Новости

По словам Ивлева, ракета была перехвачена и уничтожена в воздухе.

«Люди продолжают отдыхать, об этом свидетельствуют масса видео. Пострадавших нет, разрушений нет», — отметил депутат.

В свою очередь Швыткин подчеркнул, что все попытки ВСУ остались провальными благодаря работе ПВО.

«Силами ПВО часть летательных аппаратов была сбита, часть была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы, некоторые были даже посажены», — уточнил он.

Парламентарий выказал уверенность в том, что использование ракет советского производства С-200 говорит о том, что «ракеты новейшего типа у Украины в ограниченном количестве».

«Знаю, что у населения достаточно много вопросов. Нужно верить официальным источникам информации, ни в коем случае не подвергаться панике. Ещё раз говорю, ПВО успешно отразили попытки нападения со стороны ВСУ», — заключил Швыткин.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

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