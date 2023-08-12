Военная хроника рассказала об отличиях наступления в Купянске и в Артёмовске

Военная хроника рассказала, чем отличается наступление России в Купянске от наступления в Артёмовске.

Отмечается, что у ВСУ на Купянском направлении, в отличие от Авдеевского, имеется ряд неразрешимых проблем.

«Одной из сложнейших является применение по объектам ВСУ в Купянском районе авиабомб ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции. Интенсивность применения этих средств поражения увеличивается, однако выработать эффективные меры по противодействию украинские войска пока не смогли», — отмечается в материале.

Как указывает Военная хроника, применение планирующих авиабомб (в том числе и большой мощности) позволяет сохранить темпы уничтожения ключевых объектов украинской армии, сохраняя при этом значительную часть ствольной артиллерии, которая может быть уязвима для контрбатарейного огня ВСУ.

Если ситуация с наступлением ВС России в Купянском районе станет для ВСУ критической, на оборону города придётся отвлекать дополнительные силы. При этом высока вероятность, что на примере Артёмовска командование украинской армии хорошо помнит, чем могут обернуться подобные решения.

«Поддержание собственного наступления в Запорожье и одновременное отражение наступления ВС России на Купянск могут стать неподъёмными задачами для ВСУ. При развитии наихудшего варианта событий командованию украинской армии придётся выбирать, на каком из направлений сконцентрировать усилия и стоит ли превращать Купянск в ещё одно место гибели десятков (если не сотен) и без того дефицитных подразделений», — добавляется в материале.

Ранее в Минобороны России заявили, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю.

10 августа украинские СМИ сообщили, что власти объявили обязательную эвакуацию людей в Купянском районе Харьковской области.