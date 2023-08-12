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ВС России уничтожили пункт управления подразделением иностранных наёмников

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили пункт управления подразделением иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке.
ВС России уничтожили пункт управления подразделением иностранных наёмников
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram ведомства.

«Расчётами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» уничтожен пункт управления подразделением иностранных наёмников с терминалом связи Starlink в Николаевке, а также нанесён ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе населённого пункта Райское», — сказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Запорожья.

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