Полковник Макгрегор: ВСУ грозит крах из-за продвижения России на Купянском направлении
- AP
Об этом он сказал на своём YouTube-канале.
Как отметил Макгрегор, украинская армия находится на грани краха.
«Русские ещё не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области, и они успешно продвигаются», — отметил он.
Эксперт добавил, что целые взводы и роты украинских военнослужащих принимают решение о сдаче в плен армии России.
Ранее стало известно, что ВС России взяли четыре опорника ВСУ на Купянском направлении.