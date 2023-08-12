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Полковник Макгрегор: ВСУ грозит крах из-за продвижения России на Купянском направлении

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Вооружённым силам Украины грозит крах из-за продвижения российский войск на Купянском направлении в Харьковской области.
Полковник Макгрегор: ВСУ грозит крах из-за продвижения России на Купянском направлении
  • AP

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

Как отметил Макгрегор, украинская армия находится на грани краха.

«Русские ещё не начали полномасштабное наступление, они пока проводят операции в Харьковской области, и они успешно продвигаются», — отметил он.

Эксперт добавил, что целые взводы и роты украинских военнослужащих принимают решение о сдаче в плен армии России.

Ранее стало известно, что ВС России взяли четыре опорника ВСУ на Купянском направлении.

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