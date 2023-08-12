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LRT: в Вильнюсе после июльского саммита НАТО пропал асфальт на улице Лепкальне

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В Вильнюсе после прошедшего в июле саммита Североатлантического альянса пропал асфальт на улице Лепкальне, информирует портал LRT.
LRT: в Вильнюсе после июльского саммита НАТО пропал асфальт на улице Лепкальне
  • Gettyimages.ru
  • © Beata Zawrzel/NurPhoto

«Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», — говорится в публикации.

Как говорится в статье, перед саммитом альянса на этой улице проводились активные дорожные работы.

К началу мероприятия на улице был постелен новый асфальт, однако после его проведения дорожное покрытие исчезло.

Саммит НАТО проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

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