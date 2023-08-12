LRT: в Вильнюсе после июльского саммита НАТО пропал асфальт на улице Лепкальне
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«Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», — говорится в публикации.
Как говорится в статье, перед саммитом альянса на этой улице проводились активные дорожные работы.
К началу мероприятия на улице был постелен новый асфальт, однако после его проведения дорожное покрытие исчезло.
Саммит НАТО проходил в Вильнюсе с 11 по 12 июля.