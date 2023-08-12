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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 118 снарядов

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За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 118 различных артиллерийских боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватском районе и Донецке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три человека.

Кроме того, сообщается о повреждении 12 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее была повреждена крыша здания школы при обстреле Петровского района Донецка.

Также ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами.

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