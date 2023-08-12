За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 118 снарядов
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватском районе и Донецке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три человека.
Кроме того, сообщается о повреждении 12 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее была повреждена крыша здания школы при обстреле Петровского района Донецка.
Также ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами.