За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 118 снарядов

За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 118 различных артиллерийских боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Гольмовском, Ясиноватском районе и Донецке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три человека.

Кроме того, сообщается о повреждении 12 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее была повреждена крыша здания школы при обстреле Петровского района Донецка.

Также ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами.