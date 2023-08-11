Украинские военные обстреляли Донецк
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.
ВСУ также выпустили ещё четыре снаряда калибром 155 мм.
Ранее крыша здания школы получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ.