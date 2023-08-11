Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 17 кассетных снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку за 3 часа.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

ВСУ также выпустили ещё четыре снаряда калибром 155 мм.

Ранее крыша здания школы получила повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ.