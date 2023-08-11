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Посол Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач на передовой

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Украина из-за неудач своего «контрнаступления» сконцентрировалась на проведении терактов против российских гражданских объектов.
Посол Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач на передовой
  • РИА Новости

Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.

Он подчеркнул, что сейчас украинская армия терпит поражение на фронте в своём контрнаступлении. Именно поэтому Киев нацелился на террористические акты внутри России, считает посол.

«Если вы намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру, то это не что иное, как терроризм», — сказал Келин.

Он добавил, что наступление ВСУ «не даёт никаких практических результатов» и приводит лишь к огромным потерям среди личного состава ВСУ.

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника, который пытался осуществить террористическую атаку на территории Москвы 11 августа. Средства РЭБ подавили БПЛА, и он рухнул в лесном массиве на западе города.

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