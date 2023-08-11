Пушилин: США скрыли от мира применение кассетных боеприпасов по мирным городам ДНР

США решили скрыть от мирового сообщества удары ВСУ кассетными боеприпасами по мирным городам Донецкой Народной Республики.

Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«Пресс-секретарь Пентагона, говоря о кассетных боеприпасах, заявил, что вооружённые формирования Украины «применяют эти вооружения надлежащим образом, на поле боя, как обещали». При этом «надлежащий образ» от мирового сообщества предпочли скрыть», — пишет он.

Пушилин напомнил, что мирное население Донецка, Горловки и Макеевки каждый день подвергается обстрелам с применением кассетных боеприпасов со стороны ВСУ, из-за которых гибнут люди и получают ранения.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 августа, в 11:10 украинские войска нанесли удар по Петровскому району Донецка кассетными боеприпасами. В 09:50 был зафиксирован обстрел ВСУ по Никитовскому району Горловки этими же снарядами.