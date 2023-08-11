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Пушилин: США скрыли от мира применение кассетных боеприпасов по мирным городам ДНР

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США решили скрыть от мирового сообщества удары ВСУ кассетными боеприпасами по мирным городам Донецкой Народной Республики.
Пушилин: США скрыли от мира применение кассетных боеприпасов по мирным городам ДНР
  • AFP

Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«Пресс-секретарь Пентагона, говоря о кассетных боеприпасах, заявил, что вооружённые формирования Украины «применяют эти вооружения надлежащим образом, на поле боя, как обещали». При этом «надлежащий образ» от мирового сообщества предпочли скрыть», — пишет он.

Пушилин напомнил, что мирное население Донецка, Горловки и Макеевки каждый день подвергается обстрелам с применением кассетных боеприпасов со стороны ВСУ, из-за которых гибнут люди и получают ранения.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 августа, в 11:10 украинские войска нанесли удар по Петровскому району Донецка кассетными боеприпасами. В 09:50 был зафиксирован обстрел ВСУ по Никитовскому району Горловки этими же снарядами.

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