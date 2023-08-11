Пушилин: США скрыли от мира применение кассетных боеприпасов по мирным городам ДНР
- AFP
Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
«Пресс-секретарь Пентагона, говоря о кассетных боеприпасах, заявил, что вооружённые формирования Украины «применяют эти вооружения надлежащим образом, на поле боя, как обещали». При этом «надлежащий образ» от мирового сообщества предпочли скрыть», — пишет он.
Пушилин напомнил, что мирное население Донецка, Горловки и Макеевки каждый день подвергается обстрелам с применением кассетных боеприпасов со стороны ВСУ, из-за которых гибнут люди и получают ранения.
Ранее сообщалось, что сегодня, 11 августа, в 11:10 украинские войска нанесли удар по Петровскому району Донецка кассетными боеприпасами. В 09:50 был зафиксирован обстрел ВСУ по Никитовскому району Горловки этими же снарядами.