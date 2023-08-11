Партия техпомощи из Ростовской области передана казакам-добровольцам в зоне СВО
- РИА Новости
Об этом говорится на официальном портале правительства региона.
Добровольцы на этот раз получили: повышенной проходимости УАЗ, дроны-камикадзе, антидроновое ружье и продукты питания. Помощь доставили в расположение отряда «Ростов» добровольческого казачьего батальона «Барс-18».
Также отмечается, что спецсредства и оборудование приобрели за счёт средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Деньги туда поступают от жителей региона, предприятий и организаций на добровольной основе.
Ранее стало известно, что из Удмуртии в зону спецоперации направили четыре фуры и одну машину гуманитарной помощи, пять автомобилей повышенной проходимости, автобус, пять авто «ГАЗ Соболь».