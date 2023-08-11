Партия техпомощи из Ростовской области передана казакам-добровольцам в зоне СВО

Казакам-добровольцам, которые участвуют в спецоперации, направлена очередная партия военно-технической помощи из Ростовской области.

Об этом говорится на официальном портале правительства региона.

Добровольцы на этот раз получили: повышенной проходимости УАЗ, дроны-камикадзе, антидроновое ружье и продукты питания. Помощь доставили в расположение отряда «Ростов» добровольческого казачьего батальона «Барс-18».

Также отмечается, что спецсредства и оборудование приобрели за счёт средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Деньги туда поступают от жителей региона, предприятий и организаций на добровольной основе.

Ранее стало известно, что из Удмуртии в зону спецоперации направили четыре фуры и одну машину гуманитарной помощи, пять автомобилей повышенной проходимости, автобус, пять авто «ГАЗ Соболь».