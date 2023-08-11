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Военная хроника заявила о пусках «Калибров» из акватории Чёрного моря

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Военная хроника заявила, что в настоящий момент поступает информация о пусках «Калибров» из акватории Чёрного моря.
Военная хроника заявила о пусках «Калибров» из акватории Чёрного моря
  • РИА Новости

«Украинские мониторинговые каналы сообщают, что точное направление полёта ракет пока неизвестно. Во время предыдущих атак крылатые ракеты морского базирования поражали военные цели в западных и центральных регионах Украины», — указывается в материале.

Вместе с этим Военная хроника сообщает, что по данным украинских мониторинговых каналов, в эти минуты ракеты неизвестного типа также замечены в воздушном пространстве Черниговской, Черкасской и Киевской областей. 

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

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