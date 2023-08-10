Советник врио главы ДНР заявил о готовности ВС России к полноценному наступлению

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о готовности российских войск к полноценному наступлению в Донецкой Народной Республике.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Наши вооружённые силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться», — заявил Гагин.

Он отметил, что гибель личного состава при оборонительных действиях происходит в пропорции один к пяти в пользу обороняющихся.

По его словам, с учётом имеющихся сил и средств, а также количества обученных «готовы, и к наступлению, и к обороне».

«Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдём вперёд», — отметил Гагин.

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