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Советник врио главы ДНР заявил о готовности ВС России к полноценному наступлению

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о готовности российских войск к полноценному наступлению в Донецкой Народной Республике.
Советник врио главы ДНР заявил о готовности ВС России к полноценному наступлению
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Наши вооружённые силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться», — заявил Гагин.

Он отметил, что гибель личного состава при оборонительных действиях происходит в пропорции один к пяти в пользу обороняющихся.

По его словам, с учётом имеющихся сил и средств, а также количества обученных «готовы, и к наступлению, и к обороне».

«Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдём вперёд», — отметил Гагин.

Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды улучшили положение на Купянском направлении.

10 августа украинские власти объявили обязательную эвакуацию людей в Купянском районе Харьковской области.

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