Советник врио главы ДНР заявил о готовности ВС России к полноценному наступлению
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Наши вооружённые силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться», — заявил Гагин.
Он отметил, что гибель личного состава при оборонительных действиях происходит в пропорции один к пяти в пользу обороняющихся.
По его словам, с учётом имеющихся сил и средств, а также количества обученных «готовы, и к наступлению, и к обороне».
«Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдём вперёд», — отметил Гагин.
Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды улучшили положение на Купянском направлении.
10 августа украинские власти объявили обязательную эвакуацию людей в Купянском районе Харьковской области.