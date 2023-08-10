Украина внесла производителя рома Bacardi в список «спонсоров войны»

Украинское национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло производителя рома Bacardi в список «международных спонсоров войны».

Об этом ведомство написало в Telegram.

«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны», — говорится в заявлении.

В НАПК объяснили, что решение связано с тем, что компания продолжила осуществлять поставки своей продукции в Россию.

В июле НАПК внесло британского производителя бытовой химии Unilever в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка.