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Украина внесла производителя рома Bacardi в список «спонсоров войны»

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Украинское национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло производителя рома Bacardi в список «международных спонсоров войны».
Украина внесла производителя рома Bacardi в список «спонсоров войны»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом ведомство написало в Telegram.

«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны», — говорится в заявлении.

В НАПК объяснили, что решение связано с тем, что компания продолжила осуществлять поставки своей продукции в Россию.

В июле НАПК внесло британского производителя бытовой химии Unilever в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка.

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