Украина внесла производителя рома Bacardi в список «спонсоров войны»
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Об этом ведомство написало в Telegram.
«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны», — говорится в заявлении.
В НАПК объяснили, что решение связано с тем, что компания продолжила осуществлять поставки своей продукции в Россию.
В июле НАПК внесло британского производителя бытовой химии Unilever в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка.