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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 357 снарядов

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За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 357 различных артиллерийских боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Зайцево, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Старомихайловке.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли четыре человека, получили ранения ещё 12 человек.

Кроме того, сообщается о повреждении 16 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирной жительницы под обстрелом со стороны ВСУ.

Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении здания школы в результате обстрела со стороны ВСУ.

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