За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 357 снарядов
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Светлодарске, Горловке, Зайцево, Ясиноватой, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке, Старомихайловке.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли четыре человека, получили ранения ещё 12 человек.
Кроме того, сообщается о повреждении 16 жилых домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели мирной жительницы под обстрелом со стороны ВСУ.
Также мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении здания школы в результате обстрела со стороны ВСУ.