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Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины

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В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. Также сирены тревоги работают в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях Украины, а также в других регионах страны.
Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины
  • AP

Сигналы тревоги не включены только в Ровненской области, отмечает «СТРАНА.ua».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье. После него там была объявлена воздушная тревога.

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