Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. Также сирены тревоги работают в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях Украины, а также в других регионах страны.

AP