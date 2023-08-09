Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. Также сирены тревоги работают в Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях Украины, а также в других регионах страны.
- AP
Сигналы тревоги не включены только в Ровненской области, отмечает «СТРАНА.ua».
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье. После него там была объявлена воздушная тревога.
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