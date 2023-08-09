Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, пять украинских снарядов разорвались в центре посёлка, рядом со школой.
«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал он.
По его словам, ещё у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины — контузия.
Ранее Гладков сообщил, что житель села Колотиловка пострадал при падении неустановленного объекта.