Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле посёлка Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области со стороны ВСУ.

Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пять украинских снарядов разорвались в центре посёлка, рядом со школой.

«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал он.

По его словам, ещё у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины — контузия.

Ранее Гладков сообщил, что житель села Колотиловка пострадал при падении неустановленного объекта.