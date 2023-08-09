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Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

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Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле посёлка Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области со стороны ВСУ.
Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пять украинских снарядов разорвались в центре посёлка, рядом со школой. 

«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал он.

По его словам, ещё у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины — контузия.

Ранее Гладков сообщил, что житель села Колотиловка пострадал при падении неустановленного объекта.

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