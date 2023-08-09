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Военная хроника: вероятные цели «Кинжалов» — объекты в Черкасской и Винницкой областях

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Вероятные цели ракет «Кинжал» на Украине — объекты в Черкасской и Винницкой областях, сообщает Военная хроника.
Военная хроника: вероятные цели «Кинжалов» — объекты в Черкасской и Винницкой областях
  • РИА Новости

«В Черкассах находится 156-й зенитно-ракетный полк ВСУ, а также 2032-й радиотехнический батальон. В Винницкой области, помимо логистических узлов и топливных хранилищ, находятся несколько ключевых объектов ВСУ: 48-й арсенал в Калиновке, а также база 748-й отдельной радиолокационной роты», — говорится в сообщении.

Ранее появились сообщения о гиперзвуковых ракетах «Кинжал», предположительно, движущихся в сторону центральной части Украины.

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