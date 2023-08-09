В Ростове-на-Дону начался опрос свидетелей по делу 24 боевиков «Азова»
09 августа 2023

В Ростове-на-Дону начался опрос свидетелей по делу 24 боевиков «Азова»

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В Ростове-на-Дону начался опрос свидетелей по делу 24 боевиков «Азова»

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В Ростове-на-Дону начали опрашивать свидетелей по делу боевиков «Азова»

В Южном окружном военном суде состоялось очередное заседание по делу 24 боевиков нацполка «Азов»*. Заслушаны показания свидетелей, которые рассказали подробности биографий двух обвиняемых — подполковника Анатолия Грицыка и повара Елены Аврамовой.

Первой в суде выступила гражданская жена подполковника Анатолия Грицыка, который вступил в террористическую группировку в 2015 году.

Как сообщила женщина, до поступления на службу в «Азов» её супруг участвовал в миротворческой миссии при ООН в Югославии, а также посещал США «для улучшения военных навыков».

Она утверждает, что в 2019 году у него была драка с военнослужащими, в ходе которой он получил травмы: было сломано три ребра. После конфликта подполковник уволился из нацформирования и устроился на гражданскую работу в Украинские железные дороги.

Подробности службы в «Азове» Грицык ей якобы не рассказывал.

Также в суде была опрошена знакомая поварихи полка «Азов» Елены Аврамовой.

Она рассказала суду, что Аврамова одна воспитывала двоих детей, так как её муж умер десять лет назад. Женщина искала высокооплачиваемую работу, чтобы прокормить дочку и сына, поэтому вступила в «Азов».

Напомним, что судебный процесс над 24 боевиками «Азова» начался в июне. Следующее заседание пройдёт 16 августа.

«Также планируется допрос свидетелей», — сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Ранее RT сообщал подробности о судебном процессе над участниками нацполка.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.