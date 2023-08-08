Кадыров: ВС России нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Затем всё это тщательно маскировалось, чтобы не допустить обнаружения с воздуха», — указал он.
По словам Кадыров, разведка провела грамотную работу, а после российский миномётный расчёт нанёс удар.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска освободили от украинских военнослужащих пять населённых пунктов в Харьковской области.