Кадыров: ВС России нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар по позициям ВСУ на территории таможенного поста Нехотеевка.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Затем всё это тщательно маскировалось, чтобы не допустить обнаружения с воздуха», — указал он.

По словам Кадыров, разведка провела грамотную работу, а после российский миномётный расчёт нанёс удар.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска освободили от украинских военнослужащих пять населённых пунктов в Харьковской области.