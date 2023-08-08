Мэр Донецка сообщил, что артиллерия ВСУ продолжает беспорядочный обстрел города

Артиллерия украинской армии продолжает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сообщается о прилёте в здание магазина «Изумруд». Данные уточняются», — написал он в Telegram.

Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о прилётах в Киевском, Ворошиловском и Петровском районах города.