Мэр Донецка сообщил, что артиллерия ВСУ продолжает беспорядочный обстрел города
Артиллерия украинской армии продолжает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
- AP
- © Libkos
«Сообщается о прилёте в здание магазина «Изумруд». Данные уточняются», — написал он в Telegram.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о прилётах в Киевском, Ворошиловском и Петровском районах города.
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