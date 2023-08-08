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Мэр Донецка сообщил, что артиллерия ВСУ продолжает беспорядочный обстрел города

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Артиллерия украинской армии продолжает хаотические обстрелы Киевского и Ворошиловского районов Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка сообщил, что артиллерия ВСУ продолжает беспорядочный обстрел города
  • AP
  • © Libkos

«Сообщается о прилёте в здание магазина «Изумруд». Данные уточняются», — написал он в Telegram.

Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило о прилётах в Киевском, Ворошиловском и Петровском районах города.

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