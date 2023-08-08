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Военная хроника сообщила об авиаударе по Бериславу в Херсонской области

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Военная хроника сообщает об авиаударе по Бериславу в Херсонской области.
Военная хроника сообщила об авиаударе по Бериславу в Херсонской области
  • РИА Новости

По имеющимся данным, «активно прилетает в районе балки Кыз-Кермен на севере города».

Рядом с этим местом находится Бериславский машиностроительный завод, удары по которому наносились и ранее. Новые удары, предположительно, наносятся авиабомбами ФАБ-250-М62 с модулями планирования и коррекции.

3 августа Военная хроника сообщила о серии взрывов, предположительно, в районе Карантинного острова на юго-востоке Херсона.

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