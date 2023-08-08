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WSJ: ВСУ не смогли дойти до основных линий обороны российской армии и вынуждены сменить тактику

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Украинские военнослужащие в рамках контрнаступления не смогли дойти до основных линий обороны ВС России, поэтому командованию ВСУ пришлось изменить тактику.
WSJ: ВСУ не смогли дойти до основных линий обороны российской армии и вынуждены сменить тактику
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов.

Также отмечается, что Киев теперь не сможет обойтись в боях без немецких танков Leopard 2 и другой западной военной техники. Она нужна ВСУ, чтобы попытаться преодолеть российскую оборону.

«Чтобы сохранить эту технику, которую они теряли в большом количестве на минных полях в начале июня, украинские военные сменили тактику», — пишет газета.

Указывается, что сейчас во главе операции ВСУ стоит пехота, которая перебирается через минные поля пешком. Также украинские бойцы сообщили изданию о больших потерях на минных полях.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении около 210 солдат украинских войск в боях на Донецком направлении фронта.

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