Военная хроника опубликовала видео уничтожения группы солдат ВСУ в боях за Новосёловское

Военная хроника опубликовала видео эпизода уничтожения 25-й ОВДБр ВСУ в ходе боёв за Новосёловское в ЛНР.

«После того как по группе ВСУ начали работать 82-мм и 120-мм миномёты, украинские военные, не успевшие отступить, укрылись за корпусом уничтоженного БТР-4 ВСУ», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Оператор беспилотника контролировал группу и не дал возможности солдатам ВСУ покинуть позицию и вырваться из окружения. В результате непродолжительного боя отделение украинских десантников, которые остались у подбитого БТР, погибло в полном составе.

Ранее на Купянском направлении российские силы освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.

Бойцы Западной группировки войск захватили 11 опорных пунктов ВСУ. Потери украинской стороны составили более 100 человек, шестеро сдались в плен.

Также в Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли более 210 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении.