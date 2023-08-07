Власти Одесской области распорядились открыть пляжи для отдыха людей
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Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Открываем море к бархатному сезону. Подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи», — сообщил он в соцсетях.
По словам чиновника, пляжи должны быть оборудованы защитными сетями, исключающими попадание мин.
Ранее власти Украины приостановили работу порта Измаил в Одесской области после того, как на объектах промышленной и портовой инфраструктуры произошли пожары.