Власти Одесской области распорядились открыть пляжи для отдыха людей

Власти Одесской области распорядились открыть местные морские пляжи для отдыха людей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Открываем море к бархатному сезону. Подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи», — сообщил он в соцсетях.

По словам чиновника, пляжи должны быть оборудованы защитными сетями, исключающими попадание мин.

Ранее власти Украины приостановили работу порта Измаил в Одесской области после того, как на объектах промышленной и портовой инфраструктуры произошли пожары.