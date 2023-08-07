Военная хроника сообщает об авиаударе по резервам ВСУ в Великой Новосёлке
- РИА Новости
Воздушная тревога там не объявлялась, возможно, применялись высокоточные бомбы ФАБ-250-М62.
Великая Новосёлка является ключевым пунктом для ВСУ на Южно-Донецком направлении, отсюда подразделения украинской армии пытаются пробиться через Времевский выступ и сконцентрировать силы под Старомайорским и Урожайным, отмечает Военная хроника.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление, в центре его внимания — населённые пункты Старомайорское и Урожайное.