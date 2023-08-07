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Военная хроника сообщает об авиаударе по резервам ВСУ в Великой Новосёлке

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Военная хроника сообщает об авиаударе по резервам ВСУ в Великой Новосёлке в ДНР. По имеющимся данным, в посёлке — не менее трёх мощных прилётов.
Военная хроника сообщает об авиаударе по резервам ВСУ в Великой Новосёлке
  • РИА Новости

Воздушная тревога там не объявлялась, возможно, применялись высокоточные бомбы ФАБ-250-М62.

Великая Новосёлка является ключевым пунктом для ВСУ на Южно-Донецком направлении, отсюда подразделения украинской армии пытаются пробиться через Времевский выступ и сконцентрировать силы под Старомайорским и Урожайным, отмечает Военная хроника.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы на Южно-Донецкое направление, в центре его внимания — населённые пункты Старомайорское и Урожайное.

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