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Средства ПВО пресекли более 40 попыток ударов украинскими беспилотниками по ЛНР

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Войска РЭБ и ПВО России за прошедшую неделю пресекли более 40 попыток украинских войск ударить по территории ЛНР беспилотниками, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
Средства ПВО пресекли более 40 попыток ударов украинскими беспилотниками по ЛНР
  • РИА Новости

«Организованная работа специалистов радиоэлектронной борьбы и войск противовоздушной обороны позволила оставить неприкосновенным небо республики, отразив более 40 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пасечника, противник потерял 90 единиц БПЛА.

5 августа в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.

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