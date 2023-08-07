Средства ПВО пресекли более 40 попыток ударов украинскими беспилотниками по ЛНР

Войска РЭБ и ПВО России за прошедшую неделю пресекли более 40 попыток украинских войск ударить по территории ЛНР беспилотниками, заявил врио главы республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости