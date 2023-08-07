Средства ПВО пресекли более 40 попыток ударов украинскими беспилотниками по ЛНР
- РИА Новости
«Организованная работа специалистов радиоэлектронной борьбы и войск противовоздушной обороны позволила оставить неприкосновенным небо республики, отразив более 40 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пасечника, противник потерял 90 единиц БПЛА.
5 августа в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 22 украинских дрона.
Ранее сообщалось, что ВС России освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.