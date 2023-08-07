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Балицкий: украинцы за сутки 40 раз обстреливали населённые пункты Запорожской области

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные за сутки 40 раз обстреливали населённые пункты региона.
Балицкий: украинцы за сутки 40 раз обстреливали населённые пункты Запорожской области
  • РИА Новости

«Всего за прошедшие сутки противник совершил 40 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях», — написал он в Telegram.

Он добавил, что сегодня идут работы по восстановлению гражданской инфраструктуры, после того как 6 августа «киевские нацисты обстреляли центр города Днепрорудный».

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ нанесли удар по хлебозаводу в Токмаке из РСЗО HIMARS.

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