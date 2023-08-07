Балицкий: украинцы за сутки 40 раз обстреливали населённые пункты Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные за сутки 40 раз обстреливали населённые пункты региона.

«Всего за прошедшие сутки противник совершил 40 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях», — написал он в Telegram.

Он добавил, что сегодня идут работы по восстановлению гражданской инфраструктуры, после того как 6 августа «киевские нацисты обстреляли центр города Днепрорудный».

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ нанесли удар по хлебозаводу в Токмаке из РСЗО HIMARS.