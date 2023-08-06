Военная хроника: на спутниковых снимках NASA видны возгорания в промышленных центрах ВСУ
- РИА Новости
Отмечается, что спутники системы NASA Fire Information for Resource Management System регистрируют крупные очаги возгорания в глобальном масштабе.
«На спутниковых снимках NASA хорошо видны крупные возгорания в промышленных центрах и логистических хабах, используемых ВСУ, в Запорожье, а также в Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении.
В частности, в Хмельницкой области зафиксировано попадание по аэродрому Староконстантинов.
«Там спутники зафиксировали не менее четырёх крупных очагов горения, а общее количество попаданий крылатых ракет во время ночного удара, предположительно, перевалило за десяток», — отметила Военная хроника.
Кроме того, в Ровненской области был уничтожен крупный склад с боеприпасами или топливом рядом с железнодорожным узлом в городе Здолбунов.
Ранее российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в районе города Запорожье.