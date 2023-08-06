Военная хроника: на спутниковых снимках NASA видны возгорания в промышленных центрах ВСУ

Военная хроника со ссылкой на спутниковые снимки NASA сообщила о крупных возгораниях в промышленных центрах и логистических хабах ВСУ.

Отмечается, что спутники системы NASA Fire Information for Resource Management System регистрируют крупные очаги возгорания в глобальном масштабе.

«На спутниковых снимках NASA хорошо видны крупные возгорания в промышленных центрах и логистических хабах, используемых ВСУ, в Запорожье, а также в Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении.

В частности, в Хмельницкой области зафиксировано попадание по аэродрому Староконстантинов.

«Там спутники зафиксировали не менее четырёх крупных очагов горения, а общее количество попаданий крылатых ракет во время ночного удара, предположительно, перевалило за десяток», — отметила Военная хроника.

Кроме того, в Ровненской области был уничтожен крупный склад с боеприпасами или топливом рядом с железнодорожным узлом в городе Здолбунов.

Ранее российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в районе города Запорожье.