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Военная хроника: на спутниковых снимках NASA видны возгорания в промышленных центрах ВСУ

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Военная хроника со ссылкой на спутниковые снимки NASA сообщила о крупных возгораниях в промышленных центрах и логистических хабах ВСУ.
Военная хроника: на спутниковых снимках NASA видны возгорания в промышленных центрах ВСУ
  • РИА Новости

Отмечается, что спутники системы NASA Fire Information for Resource Management System регистрируют крупные очаги возгорания в глобальном масштабе.

«На спутниковых снимках NASA хорошо видны крупные возгорания в промышленных центрах и логистических хабах, используемых ВСУ, в Запорожье, а также в Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении.

В частности, в Хмельницкой области зафиксировано попадание по аэродрому Староконстантинов.

«Там спутники зафиксировали не менее четырёх крупных очагов горения, а общее количество попаданий крылатых ракет во время ночного удара, предположительно, перевалило за десяток», — отметила Военная хроника.

Кроме того, в Ровненской области был уничтожен крупный склад с боеприпасами или топливом рядом с железнодорожным узлом в городе Здолбунов.

Ранее российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в районе города Запорожье.

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