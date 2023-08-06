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В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Сигналы тревоги были объявлены в областях в период с 08:59 мск по 09:07 мск.

Ранее сообщалось, что взрывы происходят в Харькове.

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