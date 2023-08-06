В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- Gettyimages.ru
Отмечается, что тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Сигналы тревоги были объявлены в областях в период с 08:59 мск по 09:07 мск.
Ранее сообщалось, что взрывы происходят в Харькове.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: