В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Сигналы тревоги были объявлены в областях в период с 08:59 мск по 09:07 мск.

Ранее сообщалось, что взрывы происходят в Харькове.