Украинское командование отчаянно пытается противостоять наступлению ВС России в районе Кременной, туда были переброшены «несколько новейших и лучше всего оснащённых бригад», пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Отчаявшись в попытках заблокировать контрнаступление русских, украинцы перебросили в сектор Кременной одни из самых новых и лучше всего оснащённых бригад: 21-ю механизированную бригаду с боевыми машинами шведского производства; 44-ю механизированную бригаду на бывших польских машинах», — пишет автор.

По его словам, ВСУ по-прежнему испытывают нехватку артиллерии, несмотря на то, что они получили более тысячи крупнокалиберных орудий и пусковых установок от Запада.

В конце июля газета Le Monde со ссылкой на заместителя командующего штабом батальона 210-й бригады ВСУ писала, что ВСУ теряют по меньшей мере в два раза больше людей, чем российские силы, в районе Кременной в ЛНР.