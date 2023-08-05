Узнать больше

Forbes: ВСУ отчаянно пытаются противостоять ВС России в районе Кременной

Короткая ссылка
Украинское командование отчаянно пытается противостоять наступлению ВС России в районе Кременной, туда были переброшены «несколько новейших и лучше всего оснащённых бригад», пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Forbes: ВСУ отчаянно пытаются противостоять ВС России в районе Кременной
  • AP

«Отчаявшись в попытках заблокировать контрнаступление русских, украинцы перебросили в сектор Кременной одни из самых новых и лучше всего оснащённых бригад: 21-ю механизированную бригаду с боевыми машинами шведского производства; 44-ю механизированную бригаду на бывших польских машинах», — пишет автор.

По его словам, ВСУ по-прежнему испытывают нехватку артиллерии, несмотря на то, что они получили более тысячи крупнокалиберных орудий и пусковых установок от Запада.

В конце июля газета Le Monde со ссылкой на заместителя командующего штабом батальона 210-й бригады ВСУ писала, что ВСУ теряют по меньшей мере в два раза больше людей, чем российские силы, в районе Кременной в ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить