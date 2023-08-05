Военная хроника сообщает о новом ударе по позициям украинской армии под Купянском. По имеющимся данным, интенсивность ударов авиации ВКС России на этом направлении заметно выросла.

«Если месяц назад по позициям и объектам ВСУ наносилось два-три удара в неделю, то теперь параллельно развитию наступления ВС РФ на этом направлении наносится десять и более авиаударов за то же время», — говорится в сообщении.

Сильнее всего от применения ФАБ-250-М62 страдают 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада «Петра Калнышенка» и 103-я отдельная бригада территориальной обороны, а также 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ, пишет Военная хроника.

Ранее российские войска на Купянском направлении освободили населённый пункт Новосёловское в Луганской Народной Республике.