Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- © AP Photo / Natacha Pisarenko
В Киеве, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях сигнал тревоги прозвучал в 09:27.
Спустя пару минут тревога зазвучала во всех регионах Украины.
Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы.
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