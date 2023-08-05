Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

В Киеве, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях сигнал тревоги прозвучал в 09:27.

Спустя пару минут тревога зазвучала во всех регионах Украины.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы.