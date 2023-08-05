Узнать больше

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Короткая ссылка
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
  • © AP Photo / Natacha Pisarenko

В Киеве, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях сигнал тревоги прозвучал в 09:27.

Спустя пару минут тревога зазвучала во всех регионах Украины.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить