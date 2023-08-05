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За сутки в Херсонской области уничтожены две гаубицы украинской армии

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Группировка ВС России «Днепр» за сутки уничтожила две гаубицы украинской армии в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
За сутки в Херсонской области уничтожены две гаубицы украинской армии
  • © РИА Новости / Иван Родионов

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Кизомыс», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Отмечается, что в районе Ивановки была уничтожена гаубица Д-30, а в районе Белозёрки — гаубица «Мста-Б».

Днём 4 августа Военная хроника сообщила о серии мощных взрывов в Херсоне.

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