За сутки в Херсонской области уничтожены две гаубицы украинской армии

Группировка ВС России «Днепр» за сутки уничтожила две гаубицы украинской армии в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Кизомыс», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Отмечается, что в районе Ивановки была уничтожена гаубица Д-30, а в районе Белозёрки — гаубица «Мста-Б».

Днём 4 августа Военная хроника сообщила о серии мощных взрывов в Херсоне.