За сутки в Херсонской области уничтожены две гаубицы украинской армии
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«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Кизомыс», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.
Отмечается, что в районе Ивановки была уничтожена гаубица Д-30, а в районе Белозёрки — гаубица «Мста-Б».
Днём 4 августа Военная хроника сообщила о серии мощных взрывов в Херсоне.