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Военная хроника сообщает о взрывах под Купянском

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Военная хроника сообщает о фиксирующихся под Купянском взрывах.
Военная хроника сообщает о взрывах под Купянском
  • AP
  • © Kostiantyn Liberov

Как пишет Военная хроника, украинские мониторинговые каналы сообщают, что удары могли наноситься по позициям и объектам нескольких подразделений украинской армии.

«Предположительно, часть прилётов пришлась на расположения и позиции 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ и 88-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Кисловки, а также по расположению 770-й отдельной радиолокационной роты ВСУ в Боровой в 30 км к югу от Купянска», — отмечается в заявлении.

Ранее Военная хроника сообщала о серии мощных взрывов в Херсоне.

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