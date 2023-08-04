МИД Белоруссии заявил о разрушении путей к приемлемому уровню отношений с ЕС из-за санкций

Введение новых санкций Евросоюза против Минска разрушает пути возврата к приемлемому уровню белорусско-европейских отношений, республика оставляет за собой право на ответные действия.

Об этом говорится на официальном сайте МИД Белоруссии.

«Рассматриваем данный шаг как продолжение недружественной политики ЕС в отношении нашей страны, очередную попытку неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — пишет ведомство.

Министерство отметило, что односторонние принудительные меры нарушают международное право, так как только Совбез ООН уполномочен на принятие таких решений.

Также ведомство заявило, что любые попытки извне сдержать развитие Белоруссии приведут к провалу.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввёл запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, товаров для использования в сфере авиации и космоса.