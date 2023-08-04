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Минобороны России сообщило о пресечении восьми атак ВСУ на Донецком направлении

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Российская армия отразила восемь атак украинских войск на Донецком направлении фронта в районах Белогоровки, Спорного, Весёлого, Старомихайловки, Парасковиевки и Первомайского.
Минобороны России сообщило о пресечении восьми атак ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Вместе с этим ведомство заявило, что российские военные в районах двух населённых пунктов перешли в контратаку и заняли более выгодные позиции на этом участке фронта.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих», — проинформировало Минобороны России.

Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также гаубицу Д-20.

Ранее ведомство сообщило, что с начала контрнаступления ВСУ лишились более 4,9 тысячи единиц вооружения.

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