Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 снарядов за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов по населённым пунктам региона.

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, был обстрелян целый ряд населённых пунктов в нескольких районах: Белгородский, Борисовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа.

Так, например, украинские военные в селе Журавлевка с БПЛА сбросили два взрывных устройства, а также один раз применили дрон-камикадзе. Кроме того, были зафиксированы множественные артиллерийские обстрелы.

Ранее сообщалось, что добровольцам территориальной обороны Белгородской области вручили оружие.