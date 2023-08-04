Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 снарядов за сутки
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
По его словам, был обстрелян целый ряд населённых пунктов в нескольких районах: Белгородский, Борисовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа.
Так, например, украинские военные в селе Журавлевка с БПЛА сбросили два взрывных устройства, а также один раз применили дрон-камикадзе. Кроме того, были зафиксированы множественные артиллерийские обстрелы.
Ранее сообщалось, что добровольцам территориальной обороны Белгородской области вручили оружие.