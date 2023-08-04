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Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 снарядов за сутки

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 100 снарядов по населённым пунктам региона.
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 снарядов за сутки
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, был обстрелян целый ряд населённых пунктов в нескольких районах: Белгородский, Борисовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа.

Так, например, украинские военные в селе Журавлевка с БПЛА сбросили два взрывных устройства, а также один раз применили дрон-камикадзе. Кроме того, были зафиксированы множественные артиллерийские обстрелы.

Ранее сообщалось, что добровольцам территориальной обороны Белгородской области вручили оружие.

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