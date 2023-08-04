В результате обстрела ВСУ в Херсонской области три села остались без света
Отмечается, что удар украинских военных пришёлся по трансформатору в посёлке Днепряны.
«В результате вражеского удара населённые пункты Новокаховского городского округа — с. Корсунка, с. Новые Лагеря и с. Песчаное — остались без электроснабжения», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие обстреляли жилые районы Донецка и Макеевки, выпустив 22 снаряда натовского калибра 155 мм.