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В результате обстрела ВСУ в Херсонской области три села остались без света

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В Херсонской области три села остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили власти Новокаховского округа.

Отмечается, что удар украинских военных пришёлся по трансформатору в посёлке Днепряны.

«В результате вражеского удара населённые пункты Новокаховского городского округа — с. Корсунка, с. Новые Лагеря и с. Песчаное — остались без электроснабжения», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие обстреляли жилые районы Донецка и Макеевки, выпустив 22 снаряда натовского калибра 155 мм.

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