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Медведев: с 1 января на службу в ВС по контракту приняты более 231 тысячи человек

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года по сегодняшний день на службу в вооружённых силах по контракту приняты более 231 тыс. человек.
Медведев: с 1 января на службу в ВС по контракту приняты более 231 тысячи человек
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам доукомплектования российских вооружённых сил. Видео с заявлением опубликовано в его Telegram-канале.

«По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тыс. человек», — заявил зампред Совбеза.

Также Медведев заявил, что в России удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции.

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