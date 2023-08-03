Медведев: с 1 января на службу в ВС по контракту приняты более 231 тысячи человек
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам доукомплектования российских вооружённых сил. Видео с заявлением опубликовано в его Telegram-канале.
«По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тыс. человек», — заявил зампред Совбеза.
Также Медведев заявил, что в России удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции.