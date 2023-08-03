Медведев: с 1 января на службу в ВС по контракту приняты более 231 тысячи человек

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года по сегодняшний день на службу в вооружённых силах по контракту приняты более 231 тыс. человек.

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам доукомплектования российских вооружённых сил. Видео с заявлением опубликовано в его Telegram-канале.

«По данным Министерства обороны, с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тыс. человек», — заявил зампред Совбеза.

Также Медведев заявил, что в России удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции.