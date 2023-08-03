В Кремле после признания Киева в атаках на Крымский мост заявили, что знали об этом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя признания Киева в причастности к обеим атакам на Крымский мост, заявил, что в России знали об этом.

«Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз», — сказал Песков.

По его словам, у российской стороны была информация об этом.

Он назвал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о причастности к атакам лишним подтверждением этой информации.

Ранее Данилов в интервью, показанном на украинском телевидении, подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.