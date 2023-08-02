Военная хроника сообщает о вылете ракетоносцев Ту-95 в сторону Украины

Военная хроника сообщает о вылете не менее пяти ракетоносцев Ту-95 в сторону Украины.

По имеющимся данным, самолёты Ту-95 приближаются к зоне пуска ракет в Каспийском море.

«Каждый такой борт может нести до шести крылатых ракет Х-101 или ракеты Х-555. Суммарный залп всех бортов — 30 крылатых ракет. Предположительно, в точку пуска самолёты могут выйти примерно в полночь», — пишет Военная хроника.

Ранее Военная хроника сообщила о серии взрывов в Херсоне, вероятно, по позициям ВСУ применялись авиабомбы ФАБ-250-М62.