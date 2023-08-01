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Военная хроника сообщает о «Геранях», летящих в сторону Полтавской и Сумской областей

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Военная хроника сообщает о дронах «Герань», летящих в сторону Полтавской области, где находятся несколько крупных военных объектов ВСУ. Также поступают сообщения о дронах, движущихся в Сумской области.

Военная хроника напоминает, что в Полтаве находятся 18-я отдельная бригада армейской авиации, база 45-й отдельной роты радиолокационной разведки, в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации.

В Сумской области находятся база 13-го отдельного мотопехотного батальона под Шосткой, база 58-й отдельной мотопехотной бригады и 551-я отдельная радиолокационная рота в Конотопе, а также склады в/ч А-0563 и база 91-го отдельного полка оперативного обеспечения в Ахтырке.

Перед этим Военная хроника сообщила о взрывах в Харьковской области. По предварительным данным, дроны летят к целям со стороны Золочева и рядом с аэродромом Чугуев.

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