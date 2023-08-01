CNN: солдаты ВСУ жалуются на стойкость российских бойцов в зоне спецоперации
- РИА Новости
Об этом рассказали солдаты ВСУ телеканалу CNN.
В материале отмечается, что украинские военные встретили более жёсткое сопротивление российской армии, чем ожидали.
«Мы чувствуем поддержку, но мы очень сильно устали», — заявил украинский военный с позывным Кривбас.
Также авторы материала задаются вопросом: «Почему российские войска так упорно сражаются?»
Ранее Минобороны России заявило, что российские войска пресекли две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Сватова в ЛНР.