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CNN: солдаты ВСУ жалуются на стойкость российских бойцов в зоне спецоперации

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Украинские военнослужащие пожаловались на стойкость бойцов ВС России, которые держат оборону в зоне спецоперации.
CNN: солдаты ВСУ жалуются на стойкость российских бойцов в зоне спецоперации
  • РИА Новости

Об этом рассказали солдаты ВСУ телеканалу CNN.

В материале отмечается, что украинские военные встретили более жёсткое сопротивление российской армии, чем ожидали.

«Мы чувствуем поддержку, но мы очень сильно устали», — заявил украинский военный с позывным Кривбас.

Также авторы материала задаются вопросом: «Почему российские войска так упорно сражаются?»

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска пресекли две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Сватова в ЛНР.

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