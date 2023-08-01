Подразделения ВСУ за 15 минут выпустили 18 натовских снарядов по населённым пунктам ДНР
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Об этом говорится в заявлении представительства республики в СЦКК, опубликованном в официальном Telegram-канале.
По данным организации, под огонь попали Петровский и Кировский районы Донецка, Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки, а также Ясиноватский район.
Украинские войска вели обстрел с позиций в населённых пунктах Максимильяновка, Орловка, Семёновка и Галицыновка.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел украинских войск, ВСУ использовали кассетные боеприпасы.