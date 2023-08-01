Подразделения ВСУ за 15 минут выпустили 18 натовских снарядов по населённым пунктам ДНР

Украинская армия за 15 минут выпустила 18 снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району.

Об этом говорится в заявлении представительства республики в СЦКК, опубликованном в официальном Telegram-канале.

По данным организации, под огонь попали Петровский и Кировский районы Донецка, Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки, а также Ясиноватский район.

Украинские войска вели обстрел с позиций в населённых пунктах Максимильяновка, Орловка, Семёновка и Галицыновка.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел украинских войск, ВСУ использовали кассетные боеприпасы.